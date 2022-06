Nacionalka se potaplja, podgane pa nikamor

Danes je nov dan

Ko ne moreš dobiti nikogar, ki bi vodil poročila na stavkajoči nacionalki, je jasno, da nimaš nobene legitimnosti. Ko se zgodi ponedeljkov petminutni fiasko, za katerega Eugenija Carl piše, da so ga "uredili" generalni direktor, odgovorna urednica (informativnega programa) in urednica dopisništev, je jasno, da je priložnost za dostojanstven odstop že – zamujena.

Vodstvo RTV se je ob stavki poslužilo prijemov, ki so pred volitvami odnesli Studio city, Tednik in Tarčo; slednja sta se sicer vrnila, a je v ponedeljek Tednik spet "odpadel". V dobi družbenih medijev so taki poskusi utišanja manj uspešni kot kdaj prej, a vseeno izkrivljajo medijsko realnost.

Novinarke_ji RTV niso smele_i poročati o lastnem protestu, a na TV-zaslonih je vstala vsaj Primorska: edina nacionalkina kamera, ki se je v živo vklopila v dogajanje, je bila kamera Primorske kronike TV Koper/Capodistria.

RTV že pred Janševim sovražnim prevzemom ni bila v idealni kondiciji, zdaj pa komaj še prihaja do sape.

