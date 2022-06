Podjetniška svoboda v javnem zdravstvu

Po koncesionarjih v zdravstvu in zobozdravstvu si želijo dobičke iz javnih sredstev za opravljanje javne službe izplačevati tudi koncesionarji v lekarništvu in visokem šolstvu

Sedanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je leta 2013 organiziral proteste Iniciative zdravnikov za transparentno in strokovno javno zdravstvo v Sloveniji

© Uroš Abram

Konec leta 2017 se je vlada Mira Cerarja, v kateri je zdravstveni resor vodila Milojka Celarc, z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti namenila jasneje razmejiti javno in zasebno zdravstvo. V sklopu teh sprememb je zasebnikom prepovedala izplačevanje dobičkov, ustvarjenih s koncesijo, torej z javnimi sredstvi. Zaradi tega so se na ustavno sodišče obrnili zdravniki in zobozdravniki zasebniki, ki v Sloveniji predstavljajo že okoli tretjino vseh ponudnikov zdravstvenih storitev. In uspeli. Ustavno sodišče je odločilo, da je bila zdravnikom zasebnikom, ki opravljajo javno službo, kršena svobodna gospodarska pobuda oziroma podjetniška svoboda.