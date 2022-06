Preverjeni kader

Iz Janševega kabineta hitro na RTV Slovenija

Strokovna direktorica RTV Slovenija Vesna Zadravec na pogovoru z Dragom Zadrgalom, ki je v času nastanka fotografije še služboval v kabinetu tedanjega predsednika vlade Janeza Janše, sedaj pa se je preselil na RTV Slovenija, kjer vodi pravno službo. Fotografija je nastala v predvolilnem času.

Drago Zadergal je že več let član Državne volilne komisije. Je pravnik, nekdanji študentski funkcionar, ki je bil strokovni sodelavec poslanske skupine SDS, po nekaterih podatkih pa naj bi bil tudi član te stranke. Nekoč je sodeloval na strankarskih športnih igrah. Ljudje, ki ga poznajo, pravijo, »da je pravi vojščak SDS, vseskozi čaka na navodila od centrale in jih potem uresničuje«. Še pred dvema mesecema, torej do aprilskih volitev, je delal v kabinetu Janeza Janše, pred 10 leti pa je bil na predlog SDS imenovan v nadzorni svet RTV Slovenija.