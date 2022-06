Diskriminatorni boni

Zavajanja nekdanjega ministra za digitalno preobrazbo

Nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič

Prejšnji teden so zaživeli tako imenovani digitalni boni v vrednosti 150 evrov, ki jih lahko za nakup računalniške opreme izkoristijo učenci zadnje triade, dijaki in študenti. Na voljo naj bi bili tudi starejšim od 55 let, če bi prej opravili tečaj s področja digitalne pismenosti, vendar ta za zdaj še ni na voljo. Prejšnja vlada je za letos po besedah ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh zagotovila dovolj denarja zgolj za 5 tisoč tečajnih mest, čeprav je upravičencev, starejših od 55 let, kar 740 tisoč.