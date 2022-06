Neskončna lahkost širjenja lažnih novic

Danes je nov dan

Lani poleti je Ustavno sodišče RS v dveh odločbah ugotovilo, da je 39. člen Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) neskladen z ustavo, parlamentu pa je naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh mesecih. To se ni zgodilo, zato smo na Pravni mreži za varstvo demokracije skupaj s pravnimi strokovnjaki pripravili predlog sprememb in dopolnitev 39. člena ZNB, ki odpravlja protiustavno stanje, poleg tega pa v temelje upravljanja z epidemijo postavlja načela sorazmernosti, zakonitosti in delitve oblasti.

Odkar so prejšnji teden koalicijski poslanci v parlamentarni postopek vložili novelo ZNB, ki temelji na predlogu PMVD, so nas, poslance in družbena omrežja preplavile lažne trditve o tem, da zakon prinaša obvezno cepljenje proti kovidu in visoke globe. Gre za načrtno zavajanje, ki ga v prvih vrstah širi SDS-ova medijska mreža z Novo24TV na čelu. Še en dokaz več, kako pomembno je, da do verjetnega jesenskega novega vala koronavirusa ne sprejmemo le sprememb ZNB, ampak tudi nov Zakon o RTV.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.