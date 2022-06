»Profesionalno me je Titov priimek še najmanj obremenjeval«

IZJAVA DNEVA

"Profesionalno me je priimek še najmanj obremenjeval. Naš svet je specifičen in po mojem vedenju ne vsebuje možnosti, da napreduješ ali nazaduješ zaradi svojega priimka. Prostaki in kreteni so sicer povsod, a še vedno mislim, da je gledališče prostor, kjer priimek ni pomemben. Na svojo družino sem zelo ponosna, a mislim, da mora ljudi zanimati predvsem to, kar delam. Podpiram pa odločitev hčerke, saj pravzaprav babičinega priimka nima nihče in ji je tako na nek način izrazila spoštovanje, saj je bila babica izjemna ženska."

(Gledališka režiserka Saša Broz o tem, kako jo je zaznamoval priimek njenega dedka Josipa Broza-Tita ter o tem, da je njena hči Sara prevzela babičin priimek Haas; v intervjuju za STA)