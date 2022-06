»Ministrstvo mora biti zaveznik in infrastrukturna hrbtenica kulturnega sistema«

IZJAVA DNEVA

"V primeru zadnje vlade je resnično šlo za pustošenje po kulturnem področju, in posledično se je pokazalo, kako pomembno mesto ima kultura v naši družbi. Odpirala so se vprašanja, o katerih bi upravičeno mislili, da so leta 2022 že zdavnaj presežena. Kulturno ministrstvo mora biti zaveznik kulture, infrastrukturna hrbtenica kulturnega sistema ter platforma za razvoj in normalno delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij, umetnikov, samozaposlenih v kulturi."

"Hkrati mora voditi strateški razmislek o dolgoročni kulturni politiki. Priča smo temu, kaj se zgodi in kam pridemo, če nimamo strateško osmišljenega kulturnega modela. To je eden izmed ciljev tega mandata. Postaviti nov, sodoben kulturni model in razvijati strateško usmerjeno kulturno politiko, ki bo delovala tako kratkoročno, predvsem pa srednjeročno in dolgoročno."

(Ministrica za kulturo Asta Vrečko o tem, da je prejšnja vlada razkrila, kako pomembno je ministrstvo za kulturo; v intervjuju za Delo)