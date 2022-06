»V parlamentu se je pojem 'histerija' nenadoma spet pojavil, skupaj z večjim številom žensk«

IZJAVA DNEVA

"Danes izraz 'histerija'/'histerično' za ženske uporabljajo nevedni, patriarhalci, mizogini in seksisti. In glej, v parlamentu se je ta pojem nenadoma spet pojavil, skupaj z večjim številom žensk in za marsikoga nevzdržnim številom visokih položajev, ki so jih zavzele ne le v parlamentu, ampak tudi v vladi. Ena je še posebej izpostavljena tovrstni primitivni žalitvi - predsednica parlamenta. Da bi jo ta prezira vredna populacija razglasila za histerično, je dovolj, da ženska spregovori. Izrezi, čevlji ali karkoli drugega so tu, da še poglobijo občutke užaljenosti wannabe macho moškega."

"Danes najpogostejši besedni napad z desnice, 'histerija', ki se nanaša predvsem na ženske, skriva zmedenost, nenačrtnost in pojave 'histeričnega' vedenja na desnici. Kot prvi resen simptom poraza ta pojav ne sme nikogar zavesti: sam po sebi je škodljiv, lahko povzroči še večjo nepremišljenost. Zato ga je treba brez odloga izkoreniniti, tako kot vse druge oblike sovražnega govora."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da so ženske postale glavna simbolna tarča skupinske psihoze, ki se zlahka konča z uporabo nasilja in orožja; via Večerova priloga V soboto)