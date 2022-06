Za nazaj razveljavljene zapovedi o obvezni uporabi mask in razkuževanju rok

Ustavno sodišče čisti covid-19 zaloge

Odločitev, ki prihaja več mesecev po domnevnem koncu epidemije in pred verjetnim novim jesenskim valom, je bila pričakovana.

© Borut Krajnc

Po vrsti odlokov, s katerimi je vladala (oziroma upravljala epidemijo) vlada Janeza Janše, je ustavno sodišče sedaj (za nazaj) razveljavilo tudi odloke, ki so zapovedovali obvezno nošenje zaščitnih mask. Odločitev, ki prihaja več mesecev po domnevnem koncu epidemije in pred verjetnim novim jesenskim valom, je bila pričakovana.

Ne nazadnje so nekateri poznavalci ustavnega prava od začetka epidemije opozarjali, da obvezne uporabe mask ni mogoče zapovedovati na podlagi dela zakona o nalezljivih boleznih, ki govori o omejitvah gibanja, in da je tudi sicer zakon preživet in povsem neprimeren za epidemijo, kot je (bila) aktualna. Skladno s tem je že lani potem razsodilo tudi redno sodišče v primeru enega izmed posameznikov, ki je zaradi globe za nenošenje zaščitne maske izbral sodno varstvo. Poleg tega je odločitev ustavnega sodišča pričakovana, ker sledi številnim drugim podobnim odločitvam, katerih bistveno sporočilo je, da je (Janševa) vlada izrekala ukrepe in posegala v človekove pravice brez potrebne podlage v zakonodaji.

Ustavne sodnice in sodniki sicer niso presojali o sorazmernosti ali primernosti obvezne uporabe mask (in razkuževanja rok). Ker je to potrebno ves čas poudarjati, je potrebno tudi tokrat – sodnice in sodniki (s šestimi glasovi proti trem) niso rekli, da je z ukrepom nošenja mask ali razkuževanja rok kaj narobe, pač pa da lahko te in druge ukrepe vlade izrekajo le na zakonit način, ker gre pač za manjše ali večje posege v človekove pravice.