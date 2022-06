»Pravice je treba braniti z enako silovitostjo in brezobzirnostjo, s kakršnima jih napadajo«

IZJAVA DNEVA

"Od šestdesetih let naprej se je zdelo, da se ameriška družba lahko razvija samo v smeri vedno širšega razumevanja svoboščin in napredka. Vtis je bil mogoč zato, ker je Atlantik tako močan filter. Čezenj so prišle skoraj samo reči, ki so bile Evropejcem všeč. Zadržal pa je neskončno število političnih ofenziv, cerkvenih shodov in fundamentalističnega aktivizma, ki so vsako nedeljo in tudi vsak ponedeljek zahtevali ukinitev ustavne pravice. Ameriška liberalna levica je živela v usodni iluziji, da jo odločitev vrhovnega sodišča ščiti za vse večne čase in da pravice ni treba braniti. Konservativna desnica pa je zakon razumela kot prehodno določbo, ki jo je mogoče z enim sklepom razveljaviti. Vse, kar je potrebovala, je bilo sodišče, na katerem so fundamentalistični desničarji v večini. Trajalo je petdeset let, končno dejanje pa je bilo skoraj lahkotno. To pot se od Američanov velja naučiti, da je treba pravice braniti z enako silovitostjo in brezobzirnostjo, s kakršnima jih napadajo."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič v Dnevnikovem komentarju o tem, da je podoba liberalne Amerike, ki temelji na ideji svobode posameznika in njegove odgovornosti za lastno življenje, čez noč doživela resno korekcijo)