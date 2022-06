»Desnica v treh desetletjih ni imela predsednika republike, toda najbolj njen do zdaj je bil prav Pahor«

IZJAVA DNEVA

"Od Pahorja je ob koncu kariere ostala popolna (instagramska) forma, vsebina je bila pri njem v vsej karieri drugotnega pomena. A to še zdaleč ne pomeni, da je bil Pahor apolitični predsednik. Desnica v treh desetletjih ni imela predsednika republike in nič ne kaže, da se bo v tem pogledu kaj spremenilo na jesenskih volitvah. Toda najbolj njen do zdaj je bil prav Pahor. Mnogo volivcev z desne sredine ga je vzelo za svojega. Parlamentarne volitve so bile referendum proti janšizmu, ki ga je Pahor poskušal neumorno legitimirati s tem, da je politiko in način vladanja, ki tepta osnovne postulate pravne države in dostojne politične kulture, vztrajno upravičeval in v Janševem imenu iskal navidezen dialog z levo sredino. Na letošnjih parlamentarnih volitvah je torej izgubil tudi Pahor."

(Novinar Ueoš Esih v Delovem komentarju o tem, da se po janšizmu končuje tudi era pahorjanstva)