ZA varen, dostopen, brezplačen abortus!

Toro Tseleng / Unsplash

Javno zdravstvo bi v ZDA lahko preprečilo 340 000 od milijona smrti zaradi kovida. Med pandemijo bi lahko – poleg 438 milijard, ki bi jih lahko prihranili vsako leto – prihranili še 105 milijard dolarjev. ZDA za zdravstvo zapravijo največ na svetu (tako per capita kot skupno), a sistem učinkuje le za peščico. Pred pandemijo ni imelo osnovnega zdravstvenega zavarovanja 28 milijonov, kovid pa je v ta položaj pahnil še 9 milijonov Američanov.

Tudi prepoved abortusa ne bo vseh prizadela enako. V zveznih državah, ki se odločajo za prepoved, je večji delež temnopoltega prebivalstva, prav tako se več temnopoltih odloča za splav. Ni naključje, da so pravico do abortusa povezovali s 14. amandmajem – umeščenim med 13., ki je ukinil suženjstvo, in 15., s katerim so temnopolti moški dobili volilno pravico.

Zaradi strukturnega rasizma je kar 3- do 4-krat verjetneje, da med nosečnostjo ali porodom umre temnopolta kot belopolta oseba. Padec Roe v. Wade v prvi vrsti poglablja obstoječe neenakosti.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.