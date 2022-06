»Prepričani smo bili, da mi preiskujemo Google, v resnici pa je Google ves čas preiskoval nas«

IZJAVA DNEVA

"Google in druga tehnološka podjetja so iskala nove vire prihodkov, ki niso bili vezani na njihovo prvotno dejavnost. Vodilni pri Googlu so razumeli, da dejansko sedijo na pomembni novi dobrini, ki so jo poimenovali “vedenjski presežek” (behavioural surplus): celovitost zbranih informacij o vsaki naši misli, besedi in dejanju, ki jih je mogoče z dobičkom prodajati za predvidevanje – pa tudi za določanje in preoblikovanje – vseh naših potreb."

"Prepričani smo bili, da mi preiskujemo Google, v resnici pa je Google ves čas preiskoval nas. Google je ustvaril prvo borzo za trgovanje s človeškimi prihodnostmi: spletno ciljano oglaševanje, ki temelji na predvidevanju, katere oglase bo kliknil uporabnik. Do takrat, ko je Google vstopil na borzo, so njegovi prihodki narasli za 3500 odstotkov! Ta neverjetna številka predstavlja tisto, kar sem poimenovala “dividenda nadzora” (surveillance dividend)."

(Ameriška profesorica in raziskovalka Shoshana Zuboff o tem, da so v kapitalizmu nadzora ključna dobrina naši uporabniški podatki, ki jih brez naše vednosti ali soglasja zbirajo, obdelujejo ter preprodajajo velika tehnološka in druga podjetja; v intervjuju za disenz.net)