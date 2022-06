»Sodobni homofobi čutijo, da postajajo ogrožena vrsta«

IZJAVA DNEVA

"Sodobni homofobi čutijo, da postajajo ogrožena vrsta. Njihova večvrednost ni več samoumevna in to jih spravlja v obup. Sovraštvo, ki ga trosijo naokrog, sicer delno uspeva, a vendarle se zdi, da je vse več ljudi spregledalo logiko tega ničevega egotripa. Zato ni presenetljivo, da se je v Sloveniji socialna distanca do istospolno usmerjenih v času razprave o obeh referendumih o družinskem zakoniku več kot polovico zmanjšala. Še v devetdesetih letih je skoraj 60 odstotkov vprašanih državljanov in državljank Slovenije trdilo, da ne želijo imeti homoseksualca za soseda, danes pa je ta delež le še 23-odstoten. V času obeh referendumov je sovražna retorika, polna laži, resda nagovorila jezno in glasno manjšino, a hkrati je bila ta injekcija sovraštva tudi družbeni katalizator. Večina je obrnila hrbet homofobičnemu sovraštvu, zapakiranemu v osladen celofan skrbi za otroke."

(Sociolog in kolumnist Roman Kuhar v Delovi kolumni o tem, da so tudi homofobi ljudje)