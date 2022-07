Under his eye

Danes je nov dan

Ko je Margaret Atwood pisala Deklino zgodbo, si ni predstavljala, da bo ta konservativcem služila kot načrt za spreminjanje družbe. Vrhovno sodišče ZDA odločitev za odločitvijo državo pelje po poti krčenja pravic manjšin in širi prostor za nazadnjaške ideje. Po zagotovitvi možnosti zveznim državam, da prepovejo abortus z rušitvijo Roe v. Wade so zdaj razveljavili še sodbo Lemon v. Kurtzman in v šole pripeljali – molitev.

Priložnost za to jim je dal srednješolski trener ameriškega nogometa, odpuščen, ker je na igrišču vodil skupno molitev športnikov. To je bil sprožilec za njegov pravičniški in mučeniški boj za svobodo govora, ki naj bi mu bila kršena. Ko mu je pritrdilo, je sodišče ustvarilo precedens, po katerem lahko zdaj učitelji in trenerji svoje učence in varovance povabijo k (prostovoljni) molitvi v šoli. Če se nam zdi to neverjetno, nikar ne pozabimo, da podobne tendence obstajajo tudi pri nas: celo predsednik Pahor se kdaj pa kdaj udeleži kakšnega blagoslova.

