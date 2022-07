Volilno-referendumska jesen?

Kako dolgo bo SDS nadaljevala »umazano ustavno igro«, je v bistvu odvisno od tega, kdaj bo v stranki dozorelo spoznanje, da ji popolni prevzem oblasti ni uspel in ji v doglednem času tudi ne bo

Janez Janša in Vili Kovačič na vladnem praznovanju dneva boja proti okupatorju na Mali gori pri Ribnici 26. aprila 2022

Kadar Vili Kovačič napove pridobivanje podpore za razpis referenduma, je jasno, da misli resno. Gre za človeka, ki mu je uspelo pred sodišči doseči celo razveljavitev referenduma – zaradi bistvenih nepravilnosti v kampanji – in s tem ponovno glasovanje o istem vprašanju na ponovljenem referendumu (to je bil referendum o zakonu o drugem tiru v času vlade Mira Cerarja). A tako ni zato, ker bi šlo za čudežnega civilnodružbenega borca, pač pa zato, ker je Kovačič član velike in močne ekipe. Za njim stoji največja in daleč najbogatejša politična stranka (SDS), zelo pogosto pa tudi največja in daleč najbogatejša civilnodružbena organizacija (RKC).