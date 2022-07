Kaj pa vojna?

To, kar gledamo v Ukrajini, je le še divjanje golega kapitalizma

Voditelji držav skupine G7 v Bavarskih Alpah: »Suknjiči gor? Suknjiči dol? Ali se bomo slekli?« je vprašal britanski premier Boris Johnson. Kanadski premier Justin Trudeau je predlagal, da počakajo na uradno fotografiranje, nakar je Johnson rekel, da morajo pokazati, da so »bolj možati od Putina«. »Naredili bomo še posnetke zgoraj brez na konju,« je nadaljeval Trudeau, pri čemer je imel v mislih Putinovo fotografijo iz leta 2009, ko je tako jezdil na konju. »Jahanje je najboljše,« pa je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Vsi čakajo, da Rusija že končno enkrat zmaga. Da se vse to neha. Da se vrnejo dobri stari časi. Stebrov Zahoda, ki to »posebno vojaško operacijo« – Putinovo verzijo Trumpove politike »America first« – gledajo, se loteva apatija. Izgubljajo potrpljenje. In živce. Čedalje hujša nestabilnost zahodne ekonomije, zahodnega načina življenja in zahodne sreče jih spravlja v slabo voljo.