Ustavno sodišče čisti covidne zaloge

Za nazaj razveljavljene zapovedi o obvezni uporabi mask v zaprtih prostorih in poziv ustavnega sodišča, naj vsaj nova vlada državo pripravi na jesensko-zimske valove epidemije koronavirusne bolezni

Ples v maskah, ki smo ga na ljubljanskih ulicah spremljali v času epidemije virusa in avtoritarnosti

© Borut Krajnc

Ustavno sodišče je ugotovilo neustavnost vladnih odlokov, ki so zapovedovali obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih in obvezno razkuževanje rok. Gre za še eno v vrsti razveljavitev odlokov, s katerimi je vladala (oziroma upravljala epidemijo) vlada Janeza Janše. Dvoma že dlje ni več – prav vse omejitve človekovih pravic, ki jih je v povezavi z epidemijo odrejala prejšnja vlada, so bile protiustavne. Večinoma zato, ker zanje ni bilo podlage v zakonodaji. Pri tem se postavlja vprašanje, kako bo vlada Roberta Goloba lahko ravnala drugače.