Ministrica na udaru

So napadi na ministrico Emilijo Stojmenovo Duh upravičeni?

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh

© Uroš Abram

Medijski konglomerat SDS je na čelu s spletnim portalom Siol.net prejšnji teden začel gonjo proti ministrici za digitalno preobrazbo. Očita ji, da naj bi se bile med njenim vodenjem Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIHS) – tega je vodila od leta 2018 do 2019 – zgodile številne nepravilnosti, zaradi česar naj bi bila s čela zavoda tudi razrešena, hkrati pa, da je prekanalizirala več sto tisoč evrov, ki jih je DIHS prejel na razpisih, v projekt 4PDIH, ki je nastal na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, na kateri je Stojmenova Duh predavala in tudi vodila omenjeni projekt. Je kaj od tega res in kako na očitke odgovarja ministrica?

Na portalu Siol.net se sklicujejo predvsem na pravno mnenje, ki so ga decembra 2020 pripravili v odvetniški pisarni Avbreht, Zajc in partnerji. V njegovem zaključku je zapisano, da naj bi bila »posredovana dokumentacija v bistvenih elementih pomanjkljiva in da so bistveni deli dokumentacije, ki bi jih DIHS moral hraniti, izgubljeni, poškodovani, neurejeni ali drugače nedostopni«, zaradi česar tudi »ni mogoče podati dokončnih in nedvoumnih zaključkov v smislu, da je bil DIHS oškodovan, v katerih projektih, na kakšen način in za kakšno vrednost«. Kljub temu na podlagi besed novega vodstva zavoda obstaja sum, ugotavlja odvetniška pisarna, da so bili nekateri projekti, na katere se je prijavil zavod DIHS, brez njegove vednosti nato preneseni na projekt 4PDIH ali pa niso bili izpeljani.

V DIHS so pojasnili, da ugotavljanje morebitnih nepravilnosti še vedno poteka in jih do zaključka zaradi interesov revizije poslovanja zavoda ne morejo razkriti ali o njih povedati svojega mnenja. Očitkov ne komentirajo niti na Gospodarski zbornici Slovenije, ki je ustanoviteljica zavoda.

Emilija Stojmenova Duh pa vse očitke zavrača, podobne napade naj bi bila pričakovala. Z vrha zavoda ni bila razrešena, pač pa je podala odstopno izjavo zaradi »nezmožnosti delovanja v danih okoliščinah«, za katere je bila domnevno kriva ustanoviteljica zavoda. Zanika, da zavod v času njenega vodenja ne bi prejel sredstev, do katerih je bil upravičen, v resnici je »dobil ves denar« in je »zato tudi izvajal projekte, za katere so bila pridobljena sredstva namenjena«. Zanikala je tudi prenos projektov in sredstev z DIHS na 4PDIH. »Takšen projekt, pri katerem se je prijavil DIHS in bi bil prenesen na 4PDIH, ne obstaja. Vse to je mogoče preveriti tudi pri evropski komisiji, saj je za zamenjavo partnerjev potreben dodaten postopek.«

Med projekti, ki naj bi jih bila Stojmenova Duh prenesla na 4PDIH, je tudi DigiFed, za katerega je bilo že od samega začetka predvideno, da se bo izvajal na ljubljanski univerzi. Podobno je bilo dogovorjeno za projekt Girls in Cybersecurity, ki ga je sofinanciralo ameriško veleposlaništvo in katerega uradni nosilec je bil sicer res DIHS, vendar projekt nato ni bil izpeljan. Pogodba naj bi bila prekinjena zaradi neodzivnosti novega vodstva.

Ministrica je prepričana, da jo portal Siol.net napada, ker je novo vodstvo službe za digitalno preobrazbo protikorupcijski komisiji prijavilo domnevno sporno oglaševalsko pogodbo, ki jo je prejšnje vodstvo sklenilo z družbo TSmedia. K tej pa spada tudi portal Siol.net. Protikorupcijska komisija je potrdila, da v zvezi z zadevo vodi predhodni preizkus, s katerim bo preverila, ali na podlagi pridobljene dokumentacije in pojasnil obstaja sum kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ter se na podlagi tega odločila o uvedbi preiskave.