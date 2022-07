Bolj kot vojna v Ukrajini nas očitno skrbi draginja

Natova anketa

Aktualno srečanje voditeljev članic Nata. Na fotografiji generalni sekretar zveze Jens Stoltenberg, premier Robert Golob in španski premier Pedro Sánchez.

© Vlada RS

Nato pred vsakim velikim letnim srečanjem – letošnje ta teden poteka v Madridu – objavi izsledke tradicionalne ankete o razpoloženju javnosti v državah članicah zavezništva. Letošnja anketa je bila še posebej težko pričakovana, saj so jo v 32 državah članicah opravili aprila in maja, torej že v času Putinovega napada na Ukrajino. Njeni izsledki pa so – predvsem, če pogledamo Slovenijo – presenetljivi.