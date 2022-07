Digitalna vojna

Christiaan Colen / flickr

Na ukrajinskih območjih pod rusko okupacijo pogosto prihaja do izpadov elektrike in interneta, kar pušča prebivalce popolnoma odrezane od preostalega sveta in informacij. Zadnjih nekaj tednov pa se soočajo z novo situacijo, saj je ukrajinski internet preusmerjen na strani pod nadzorom Rusije. Med drugim so nadzorovani podatki in dostop do iskanja, vendar mnogi "ruski internet" vseeno uporabljajo, saj je to edini način za stike z bližnjimi.

Četudi ZDA in NATO (še) nista neposredno vpletena v vojno, pa to težko rečemo za digitalno bitko na spletu. Po mnenju strokovnjakov na področju digitalne varnosti obstaja resna možnost, da Rusija napade kritično infrastrukturo in podjetja v ZDA in Evropi. Microsoft je zaznal prve večje kibernetske napade na ukrajinske vladne agencije že mesece pred rusko invazijo.

V bližnji prihodnosti se nam obeta še kompleksnejše in bolj sofisticirano digitalno bojevanje z vedno bolj uničujočimi posledicami, v katerega države vedno več vlagajo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.