»Slovenija se zdi kot družba, ki se oklepa tranzicijske depresije«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija se zdi kot družba, ki se ne osvobodi travm in se oklepa tranzicijske depresije. Njen najbolj toksičen in neproduktiven del se napaja iz rekonstrukcije in revidiranja preteklosti, spletkarskega antikomunističnega sentimenta, vročega pretiravanja, sumničavosti in zarotniške domišljije, iz katerih črpa navdih za ideološke bitke in kulturne boje. Slovenija je postala prizorišče pregretih umov, ki s pomočjo twitterja svetu ekshibicionistično razgaljajo, koliko političnega vzvoda lahko imata sovraštvo in strast majhne manjšine. V kateri vulgarni in paranoični avtokrati in pridigarji postresničnosti in namišljenih nevarnosti trgujejo s prihodnostjo države, mimo dejstva, da se Zemlja vendarle vrti. Zdi se kot (avto)destruktivna družba, ki živi z večno vsiljenim in z vsakim volilnim ciklom bolj izostrenim konfliktom, ki ljudi referendumsko sili, da izberejo partizansko ali domobransko stran."

(Dr. Jana Javornik je raziskovalka in predavateljica na Univerzi v Leedsu, na Univerzi v Stockholmu in Univerzi v Utrechtu ter na Inštitutu za novejšo zgodovino, o tem, ali je lažje oziroma manj prizadeto gledati na dogodke doma od zunaj; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)