»Ne želimo, da bi bila preteklost rabelj naše prihodnosti«

IZJAVA DNEVA

"Kot sem večkrat izpostavila, zaupanje, ta vez iskrenosti med policistom in občanom, je najbolj pomembna. In zaupanje si gradiš s tem, da delaš to, kar govoriš, da si avtentičen, odkrit, odprt, transparenten, da se ne zapiraš za neke okope, ograje, da priznaš napako. Človek, ki stori napako, stori še eno, če te napake ne popravi. Naša naloga je, da popravimo ta padec zaupanja, da pokažemo ljudem, da je slovenska policija vredna zaupanja, da želimo graditi novo zgodbo. Kjer ljudstvo ne zaupa oblasti, pravična vladavina v taki skupnosti ni mogoča. A prav pravične vladavine si vsi želimo. Zaupanja seveda ne moreš zaukazati, ne vzpostavi se s pritiskom na gumb. Ta moja gesta opravičila je pravzaprav prvi korak k temu, da priznamo, se poravnamo s preteklostjo. Ne želimo, da bi bila preteklost rabelj naše prihodnosti, ampak gradimo prihodnost, zato da bi sedanjost imela smisel. Zaupanje je kot mozaik, vsako naše ravnanje, naša beseda je kamen v tem mozaiku. Prepričana sem, da nam bo ponovno uspelo vzpostaviti to dragoceno vez med ljudmi in našo policijo. Ker policija je vedno od ljudi."

(Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar o tem, kako povrniti zaupanje ljudi v policijo; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)