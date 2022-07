»Kapitalizem od vsega začetka popolnoma legalno živi od kraje«

IZJAVA DNEVA

"Kapitalizem od vsega začetka popolnoma legalno živi od kraje. Delavca poskuša plačati čim manj – s tem mu ukrade del njegovega delovnega časa, del njegovega dela – in ga spremeni v svoj dobiček. Kapitalizem je legalizirana in sistemska kraja. To vemo. Odkar poznamo globalni trg, pa se je sistemski kraji pridružila še sistemska laž. Gnilo prodajajo za sveže, škodljivo za zdravo, industrijsko pridelano za ekološko in butično, enake izdelke pakirajo v različnih embalažah in jih prodajajo po še višjih cenah, staro prodajajo za novo, strup za čisto zdravje, smrt za življenje … Tudi vojne, epidemije in lakote kapitalistični podjetniki brezobzirno izkoriščajo za še večje bogatenje. Celo s tragično ukrajinsko vojno bodo mastno zaslužili. In to na obeh straneh. Najbrž že služijo."

Pisatelj in režiser Vinko Möderndorfer o tem, da je kapitalizem legalizirana in sistemska kraja; via Dnevnikov Objektiv)