Deset let od odkritja Higgsovega bozona

Teoretska fizika Peter Higgs in Francois Englert, ki sta predvidela obstoj delca pred več kot 40 leti, sta leta 2013 za to prejela tudi Nobelovo nagrado

Danes mineva deset let, odkar so raziskovalci Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern) objavili rezultate eksperimenta, ki so pričali o odkritju novega osnovnega delca - Higgsovega bozona. Na Institutu Jožef Stefan (IJS) bodo obletnico ter slovenski prispevek k odkritju obeležili popoldne na prireditvi v veliki predavalnici IJS.

Odkritje Higgsovega bozona predstavlja enega najbolj pomembnih dosežkov v znanosti 21. stoletja, katerega vpliv na raziskovalno dejavnost traja še danes. Eksperimentalna potrditev obstoja tega osnovnega gradnika vesolja je bila še zadnji manjkajoči element t.i. teorije standardnega modela, ki opisuje interakcije med osnovnimi delci ter nastanek njihove mase. Teoretska fizika Peter Higgs in Francois Englert, ki sta predvidela obstoj delca pred več kot 40 leti, sta leta 2013 za to prejela tudi Nobelovo nagrado.

Deseto obletnico tega prelomnega odkritja bodo na IJS obeležili s slavnostno prireditvijo, katere častni pokrovitelj je predsednik republike Borut Pahor. Prenosi s komentiranjem slavnostnih dogodkov iz Cerna se bodo začeli že dopoldne med 9. in 12. uro, uradni slavnostni dogodek pa bo sledil ob 17. uri v veliki predavalnici instituta.

Raziskovalci na velikem hadronskem trkalniku v Cernu so dokaze o obstoju tega delca iskali v analizah posledic trkov protonov, te analize pa so jim omogočili obsežni merilniki in detektorji, predvsem projekta Atlas in CMS. Med okoli 3000 strokovnjaki, delujočimi na projektu Atlas, je bila že od leta 1996 tudi skupina sodelavcev IJS pod vodstvom Marka Mikuža.

V okviru dogodka bodo raziskovalci, ki sodelujejo v eksperimentu Atlas v Cernu, v treh kratkih predavanjih predstavili aktivnosti pred, ob in po odkritju Higgsovega bozona, so sporočili z instituta. Marko Mikuž bo opisal 50-letno popotovanje od teoretične zamisli do Nobelove nagrade, Miha Nemevšek bo spregovoril o raziskovalnih priložnostih, ki jih je odkritje omogočilo, Borut Paul Kerševan pa bo predstavil prihodnost eksperimentov v fiziki delcev. Predavanjem bo sledil pogovor z raziskovalci.

V okviru dogajanja ob obletnici bo do 6. julija na Gallusovem nabrežju v Ljubljani na ogled tudi razstava o odkritju Higgsovega bozona v Cernu.

