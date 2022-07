»To, da je za mano globoka država, je enako res kot to, da so me nastavili Rusi«

INTERVJU 2022: Robert Golob, predsednik vlade

"Slovenija je tako majhna, da se vsi poznamo med seboj. Stvar osebne integritete pa je, ali boš dopustil, da bo neki znanec iz tvoje zasebne sfere vplival na tvoje javne delovanje. To ni globoka država. Globoka država je izgovor, da se nekateri ljudje lahko obnašajo neetično, je izgovor, da se kdo drug počuti kot žrtev. Vsega so krivi drugi, tudi tega, da sem danes na tem mestu, naj bi bili krivi Rusi, kot je na sestanku Evropske ljudske stranke zatrjeval poslanec SDS v evropskem parlamentu. To, da je za mano globoka država, je torej enako res kot to, da so me nastavili Rusi."

(Predsednik vlade Robert Golob v novi posebni številki Mladine INTERVJU 2022)

Predsednik vlade Robert Golob

© Borut Krajnc

Edicija MLADINA INTERVJU 2022 je že na voljo pri vašem najbližjem prodajalcu časopisov, posebno številko pa lahko naročite tudi v naši spletni trgovini na tej povezavi (NAROČITE).

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.

POSEBNA IZDAJA MLADINE INTERVJU 2022 VSEBUJE 15 NOVIH INTERVJUJEV: