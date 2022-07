»Individualizem, kopičenje bogastva, izkoriščanje drugega so velika slabost človeka našega časa in tudi kristjana«

INTERVJU 2022: Romana Kocjančič, redovnica, novinarka, kolumnistka in TV-voditeljica

"Za demokracijo moramo biti zreli, še vedno živimo v polpretekli zgodovini, kjer moramo imeti sovražnika. Človek pa je v krizi in s tem je v krizi tudi kristjan, kar je pravzaprav dobro: to je izziv, da izstopimo in visokega udobja življenja in vsemogočnosti, ki nas ne dela bolj svobodnih."

"Korona nam je zelo dobro pokazala, kje smo kot ljudje. Dosegli smo visok razvoj znanosti, visoko stopnjo civilizacije, a kot ljudje smo v kultiviranju praželja nazadovali. Individualizem, kopičenje bogastva, izkoriščanje drugega so velika slabost človeka našega časa in tudi kristjana, a idealna priložnost, da iz tega izidemo kot boljši ljudje."

Redovnica, novinarka, kolumnistka in TV-voditeljica Romana Kocjančič

© Borut Krajnc

