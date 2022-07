»EU se je znova pokazala kot politična tvorba, ki skrbi samo za interese zahodnega kapitala«

IZJAVA DNEVA

"Vsi, ki so od EU pričakovali socialnost, objektivnost, nepristranskost in kar je še podobnih stvari, so se ušteli. EU se je znova pokazala kot politična tvorba, ki skrbi samo za interese zahodnega kapitala, za vse druge pa tako in toliko, kakor in kolikor ustreza temu kapitalu. Zato tudi zelena luč Ukrajini za vstop v EU."

"Po drugi strani pa nobenega napredka pri vstopu v EU za Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Albanijo. Nauk je jasen: države, ki so se podredile zahtevam EU in izvedle vrsto "reform" — ki brez izjeme vodijo v samokolonizacijo, s katere izvedbo EU pogojuje vstop novih držav —, so izvisele. Hkrati pa je čakalno vrsto brez izpolnjevanja pogojev preskočila Ukrajina."

"Kako porazno je ta gesta delovala na kredibilnost EU, ni treba posebej poudarjati. Je pa vredno omembe, da je EU v svet poslala jasno sporočilo. In to je, da EU ni, ni bila in nikoli ne bo zveza enakopravnih držav."

(Socialna in kulturna antropologinja Vesna V. Godina o tem, da je EU zveza neenakopravnih držav: via Večer)