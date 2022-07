»Država sama ne more, včasih pa celo noče pokriti vseh potreb družbe«

INTERVJU 2022: Katarina Bervar Sternad, nevladnica

"Tisti, ki delo nevladnih organizacij označuje kot grožnjo, nagajanje in podobno, ne razume ali namerno zanika, da država sama ne more ali včasih celo noče pokriti vseh potreb družbe ter da za to potrebuje nevladne organizacije. So področja, kjer država v celoti odpove, na primer pri pomoči revnim, obnemoglim, žrtvam nasilja v družini. Nekatere oblike pomoči nevladne organizacije nudimo v dogovoru z državo, ostale pa financiramo iz evropskih, drugih in tudi lastnih sredstev. Sistem dostopa do javnih sredstev pa je enak kot za podjetja, ki za državo gradijo bolnišnice, ceste ali drugo infrastrukturo. Država daje v podizvajanje tisto, česar ne zna ali ne zmore sama. In enako kot podjetja moramo tudi mi izkazovati strokovnost, doseči zastavljene cilje, dokazati smotrno porabo sredstev ..."

(Nevladnica Katarina Bervar Sternad v novi posebni številki Mladine INTERVJU 2022)

Nevladnica Katarina Bervar Sternad

© Uroš Abram

