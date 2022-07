»Poslanci mnogih strank nimajo časa za tisti del službe, kjer se javno sooča in odloča«

IZJAVA DNEVA

"Ko sem ta teden prebrala, da je predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič na seji navedla imena poslancev, ki so brez opravičila izostali, in požela bes, ne le SDS, ki res ne zna drugega, kot da zganja cirkus, ampak tudi SD, sem se spremenila v smejočo limono."

"Leta in leta državljani z vso trpkostjo spremljamo salamensko vzvišenost poslancev mnogih strank, ki so izjemno pogosto 'zadržani' in nimajo časa za tisti del službe, kjer se javno sooča in odloča, ne pa mešetari za glasove v zakulisju. Leta in leta eni in isti brezbrižno zamahujejo z roko, če jih kdo povpraša o kronični abstinenci, pa naj gre za šampione kot Janša in Jelinčič ali za druge, manj izpostavljene, tihe ritke."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o tem, ko je predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič javno objavila imena tistih poslamecv, ki niso pojasnili, zakaj ne bodo navzoči na seji)