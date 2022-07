Solidarnost z delavskim bojem!

Danes je nov dan

Medtem ko so podjetja v trgovinski dejavnosti lani ustvarila 1,3 milijarde evrov dobička, se delavke in delavci v panogi zaradi nizkih plač pogosto znajdejo celo na pragu revščine. Poleg tega se soočajo z nedopustnimi pogoji, saj so zaradi pomanjkanja kadra vse bolj obremenjeni, ne smejo hoditi na malico, ponekod pa jim prepovedujejo tudi letne dopuste.

V Sindikatu Tuš so zato začeli zbirati podpise za peticijo, s katero želijo izboljšati razmere v Tuševih poslovalnicah, aktivnosti pa bodo razširili še na druge trgovske verige. Hkrati poskušajo okrepiti tudi svoje članstvo, saj bi se tako lahko pogajali v imenu vseh zaposlenih, a jih pri tem – podobno kot pred njimi Sindikat Lidl – ustrahuje in ovira delodajalec.

Z delavkami in delavci moramo izkazati solidarnost, jih podpreti v prizadevanjih za sindikalno organiziranje ter jim pomagati v boju z izkoriščevalci, ki bogatijo na račun njihovega trdega dela! Pravice kapitala ne smejo imeti prednosti pred pravicami ljudi.

