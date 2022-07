»Ljudje lahko govorijo različne jezike, imajo različne navade in so jim všeč različne stvari, vendar to ne določa, ali so dobri ali slabi«

INTERVJU 2022: Ksenija Škrilec, multikulturna diplomatka

"Kot otrok sem želela postati detektivka. Odraščala sem v jugoslovanski republiki Sloveniji kot pripadnica madžarske narodnosti v dvojezični družini in okolju, tako da diplomatski poklic vendarle ni bil naključje. Tesno je povezan z okoljem, iz katerega izhajam in kjer sem odraščala, na stičišču treh-štirih kultur in jezikov, poleg slovenske in madžarske tudi hrvaške in avtrijske. Doma smo govorili madžarsko, z Goranom, prvim prijateljem iz soseščine, sem se pogovarjala v slovenščini, naslednji sosedje s tremi sinovi pa so bili iz Bosne. Tako je bil moj prvi nauk iz otroštva, da lahko ljudje govorijo različne jezike, imajo različne navade in so jim všeč različne stvari, vendar to ne določa, ali so dobri ali slabi. Naučila sem se sprejemati raznolikost."

(Multikulturna diplomatka Ksenija Škrilec v novi posebni številki Mladine INTERVJU 2022)

Multikulturna diplomatka Ksenija Škrilec

© Borut Krajnc

Edicija MLADINA INTERVJU 2022 je že na voljo pri vašem najbližjem prodajalcu časopisov, posebno številko pa lahko naročite tudi v naši spletni trgovini na tej povezavi (NAROČITE).

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.

POSEBNA IZDAJA MLADINE INTERVJU 2022 VSEBUJE 15 NOVIH INTERVJUJEV: