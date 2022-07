»Bistvo EU je vladavina prava, česar Hrvaška še ni ponotranjila«

IZJAVA DNEVA

"Nova vlada se vrača k arbitražni razsodbi, a je ne bo poskušala implementirati na način, kot je to počela vlada Mira Cerarja, saj se je pot pravnega pritiska končala v sodnih dvoranah. Bistvo EU je vladavina prava, česar južna soseda še ni ponotranjila, zato v duhu dobrih sosedskih odnosov ni smiselno blokirati Hrvaške na poti v schengensko območje in evrsko skupino, če država izpolnjuje pogoje. Prosti prehod južne meje in skupna valuta bosta olajšali življenje med državama. Slovenski strani pa ne ostane nič drugega, kot da vztrajno blokira vse hrvaške poskuse obiti arbitražno razsodbo, ki se bodo gotovo še pojavljali. Dolgoročno bo arbitražna meja vzpostavljena po naravni poti."

(Novinar Uroš Esih v Delovem komentarju o tem, da ni smiselno blokirati Hrvaške na poti v schengen in evrsko skupino)