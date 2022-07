»Naš mali kraj je postal arena za predstavo, v kateri Evropa uničuje samo sebe«

IZJAVA DNEVA

"Prepoznala sem, da se na tem majhnem koščku zemlje dogaja nekaj velikega: popolnoma napačno soočanje Evrope s spremembami, ki jih ni mogoče ustaviti. Naš mali kraj je postal arena za predstavo, v kateri Evropa uničuje samo sebe. Evropa noče razumeti, da so migracije dejstvo. Prišel je račun za vse vojne in ekološke katastrofe. Migrirajo ljudje od Kirgizije do Maroka in podsaharske Afrike. Zdaj prihajajo tudi begunci s Kube. Lahko se pogovarjamo o tem, ali smo za ali proti, ampak zdaj je že prepozno. Vprašanje je le, kaj storiti. Jasno je, da se na mejah izvršuje maltretiranje lokalnih prebivalcev, uničuje se gospodarstvo, uničuje se narava, obenem pa poteka fizično maltretiranje, mučenje, zloraba migrantov. To je dobrodošlica, ki jim jo izreka Evropa. Žica pa je simbol vsega, kar se dogaja."

(Tiha K. Gudac, režiserka dokumentarnega filma o žici na meji s Hrvaško, o tem, da Evropa noče razumeti, da so migracije dejstvo; v intervjuju za Dnevnik)