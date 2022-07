»Zadnje volitve so pokazale, da Slovenija mogoče vseeno ni tako zelo nezrela demokracija«

INTERVJU 2022: Jani Sever, filmski producent, scenarist in režiser

"Všeč mi je, da so zadnje volitve pokazale, da Slovenija mogoče vseeno ni tako nezrela demokracija in da so v naši državi še vedno neki standardi, ki si jih ljudje želijo vzdrževati. Obstaja velika kritična masa ljudi, ki si želijo demokratične družbe, v kateri bi bilo čim manj korupcije in kjer bi profesionalizem lahko zmagoval - in to je težko povoziti. Je pa ta optimizem seveda relativen. Volitve so prišle še pravi čas. Če bi bile leto kasneje in bi SDS v tem času uspelo izpeljati še preostale načrte, bi bile razmere drastično drugačne."

(Filmski producent, scenarist in režiser Jani Sever v novi posebni številki Mladine INTERVJU 2022)

Filmski producent, scenarist in režiser Jani Sever

© Uroš Abram

Edicija MLADINA INTERVJU 2022 je že na voljo pri vašem najbližjem prodajalcu časopisov, posebno številko pa lahko naročite tudi v naši spletni trgovini na tej povezavi (NAROČITE).

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.

POSEBNA IZDAJA MLADINE INTERVJU 2022 VSEBUJE 15 NOVIH INTERVJUJEV: