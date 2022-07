Nobelovo nagrado za nemir prejme ...

ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons

Leta 2019 je Nobelovo nagrado za mir prejel etiopski premier Abiy Ahmed, in sicer za svoja prizadevanja za mir z Eritrejo ter reševanje tamkajšnjega mejnega konflikta. Če nekoliko karikiramo, bi lahko Ahmed v slovenski politiki igral vlogo trenutnega predsednika republike, ki se po prsih tolče kot idejni oče arbitražnega sporazuma.

A tudi etiopski premier je zaradi slave in vpliva kmalu izgubil stik z realnostjo. Morda je res rešil mejno vprašanje, a v domovini je kljub plebiscitarni podpori na lanskih volitvah zanetil več etničnih konfliktov. V Tigraju še vedno poteka krvava vojna, v kateri je umrlo vsaj 8 000 ljudi, duh etničnega sovraštva, ki ga Ahmed ne uspe več zapreti v stekleničko, pa je zajel tudi druga območja. Tam prihaja do pobojev civilistov in samo v nedavnem pokolu je bilo ubitih vsaj 200 ljudi.

"Etiopski cesar" se je zdaj začel zgledovati po najbolj zagrizenih avtokratih – v državi je omejen tudi dostop do informacij in samo letos je bilo pridržanih že 22 novinarjev.

