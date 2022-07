Sedmi val epidemije

Je zdajšnja vlada preveč sproščena ob novem valu, ki se je, žal, začel že sredi poletja?

Vodja posvetovalne skupine za covid-19 Mario Fafangel, strokovni direktor NIJZ Ivan Eržen in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan sporočajo, da je vse pod nadzorom.

© Borut Krajnc

Koronavirus se je po dobrih treh mesecih vrnil, število okuženih se v evropskih državah, ki kolikor toliko urejeno izvajajo testiranje in nadzorujejo okuževanje, vsak teden skoraj podvoji. Kot obe covidni poletji doslej se razmere najhitreje poslabšujejo v najbolj priljubljenih turističnih krajih – stanje okužb je najslabše v Franciji in Grčiji. Tako je imela sredi tega tedna Francija 2050 okuženih na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh, Grčija 1850, Italija 1622. Vrstni red je torej podoben kot v preteklih dveh letih, le da se je tokrat z visoko okuženostjo z virusom tem državam pridružila še Nemčija (1452), največja evropska država in država, iz katere prihaja največ turistov tudi v Slovenijo in na Hrvaško.