Predsednica državnega zbora od poslancev zahteva osnovno spoštovanje

Neopravičena odsotnost

Večinoma prazni stol poslanca Janeza Ivana Janše

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je prejšnji teden z »nekonvencionalnim« vodenjem seje spet dvignila nekaj prahu. Na začetku se je odločila, da bo poleg poslancev, ki so neprisotnost vnaprej opravičili, naštela tudi poslance, ki niso bili v dvorani, vendar neprisotnosti niso opravičili. Iz opozicije so kmalu prileteli očitki, češ da predsednica nad poslanci izvaja mobing in da gre za poskus discipliniranja poslancev. Dolžni ji niso ostali niti nekateri poslanci iz koalicijskih vrst. Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik jo je recimo hitel podučiti, da predsednica državnega zbora ni nad poslanci, pač pa je samo prva med enakimi.