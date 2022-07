Dežmanovi podvigi

Posebna izdaja revije založbe Družina, ki je bila hkrati muzejski katalog

Jože Dežman pod kipom Josipa Broza Tita

© Luka Volk

Pri založbi Družina je lani ob 30-letnici samostojne države izšla posebna izdaja revije SLO časi kraji ljudje, ki je bila obenem katalog razstave Republika Slovenija 30 let, postavljene v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Urednik revije oziroma kataloga je bil Jože Dežman, ki je tudi direktor muzeja. Podobna sodelovanja med komercialnimi založbami in javnimi zavodi sicer niso nujno sporna, vendar je pri tem slišati očitke, da izdelek ni bil pravi katalog, pač pa zgolj posebna izdaja revije, da vsi pisci besedil niso bili predhodno obveščeni o tem, kje bodo njihovi prispevki dejansko objavljeni, in da bi pri Dežmanovem ravnanju lahko šlo celo za navzkrižje interesov.

Dežman vztraja, da je bil katalog del muzejskega načrta za leto 2021 – pri čemer je moralo sredstva za razstavo in katalog zagotoviti kulturno ministrstvo – in kot tak tudi potrjen v svetu zavoda. »Stroški in naklada kataloga so bili deljeni po pogodbi,« razlaga. Muzej je poskrbel za pripravo gradiva, založba Družina pa za oblikovanje, tisk ter stroške promocije in trženja revije.

Pri Družini odgovarjajo, da so podobne projekte v preteklosti že izvajali, s tem pa udejanjajo »svoje poslanstvo o širjenju slovenske zgodovinske zavesti«. Po zagotovilih založbe naj bi se Dežman honorarju za urednikovanje revije sicer odpovedal.

Dežman prav tako vztraja, da naj bi bila razprava o zadevi predhodno opravljena v strokovnem svetu muzeja, pri čemer člani sveta opozarjajo, da so bili o sodelovanju z založbo obveščeni šele po podpisu pogodbe. Med njimi je bilo slišati tudi pomisleke o finančni konstrukciji projekta, saj se pojavlja upravičen sum o navzkrižju interesov in tem, ali se katalog res šteje za muzejski katalog ali gre zgolj za posebno izdajo revije založbe Družina. Ker Dežman članov strokovnega sveta s svojimi utemeljitvami ni prepričal, so od njega zahtevali predložitev ustrezne pogodbe med obema izvedbenima partnerjema, vendar je niso prejeli.

Kot je razvidno iz zapisnika seje, na kateri so člani sveta Dežmana seznanili z naštetimi pomisleki, je predsednik sveta Blaž Vurnik poudaril, da je nad izdajo revije, ki pravzaprav ni katalog, razočaran. Vurnik je bil tudi avtor enega od prispevkov v reviji, pri čemer predhodno ni bil obveščen, da bo katalog izšel kot posebna številka revije založbe Družina, niti ni bilo to navedeno v avtorski pogodbi, ki so jo prejeli pisci besedil.

V odgovoru je Dežman še zapisal, da je bil projekt ob 30-letnici samostojne države, ko je nastopil mandat, »popolnoma zanemarjen – tako kot drugi projekti, ki naj bi jih usmerjala dr. Kaja Širok«, nekdanja direktorica muzeja, ki je v kabinetu predsednika vlade pred kratkim zasedla položaj državne sekretarke za področje kulture. Širokova njegove očitke zavrača, češ da za podobne razstave »ne skrbi direktor, ampak kustodiat«. Za to razstavo je bila sicer za glavno koordinatorko in kustosinjo že takrat imenovana Irena Ribič, vendar naj bi bil kustodiat pred iztekom mandata Širokovi sporočil, naj se z razstavo ne ukvarja več, »ker prihaja v hišo nov direktor in so oni z njim že v stikih ter skupaj postavljajo razstavo«.

Na ministrstvu za kulturo so z očitki seznanjeni, vendar zadevo še preučujejo.