»To, česar smo bili deležni zadnja leta, je samo po sebi nekakšna burleska«

INTERVJU 2022: Jurij Zrnec, igralec

"V Sloveniji je politična satira izrazito dvorezen meč: mnogi so veseli, da si jih skritiziral, zato satira pogosto nima pravega učinka. To, česar smo bili deležni zadnja leta, je že po normah zdravega razuma samo po sebi nekakšna burleska. Kako boš iz tega sploh naredil satiro? Ti butalci in njihove nebuloze so že same po sebi tako nerodni in tragikomični, da jih enostavno ne moreš pokazati v še bolj karikirani ali satirični maniri. Tega ne moreš pokazati boljše, kot so to storili sami."

(Igralec Jurij Zrnec v novi posebni številki Mladine INTERVJU 2022)

Igralec Jurij Zrnec

© Borut Krajnc

