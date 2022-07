Visoko leteči štrajk

Zaradi pandemije so letalske družbe odpuščale na tisoče delavk in delavcev. Zdaj se turizem vrača bistveno hitreje od pričakovanj, zato letalskega osebja primanjkuje, odpovedani so številni leti, na letališčih pa vlada kaos. Na Heathrowu rabijo še dodatnih 13 000 zaposlenih, v Frankfurtu 1000, Lufthansa pa bo morala julija odpovedati 1000 letov.

Toda osebju se nikamor ne mudi. Zdaj imajo priložnost, da si izborijo svoje pravice znotraj panoge, v kateri si morajo med leti sami kupovati vodo ter se strinjati z nečloveškim delovnikom in mizernimi plačami. Zaposleni v španskem EasyJetu na mesec na primer zaslužijo vsega 950 evrov, k spoštovanju minimalne plače v sektorju pa pozivajo tudi v Italiji.

Milijoni željnih turistov so tako letalskim sindikatom v roke dali moč, da ne le odpravijo nizke plače, temveč izboljšajo tudi desetletja slabih delovnih pogojev in obravnave s strani letalskih družb. Mi navijamo za njih, četudi iz prešvicanih vrst, nastalih zaradi odpovedanih letov.

