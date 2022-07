»V Ukrajini gre za spopad med Rusijo in ZDA, v katerem nobena stran ne sme izgubiti«

IZJAVA DNEVA

"V Ukrajini gre za spopad med Rusijo in ZDA, v katerem nobena stran ne sme izgubiti. Če izgubijo ZDA, bodo izgubile svojo vlogo hegemona v svetu, težišče gospodarskega in političnega vpliva se bo premaknilo proti državam BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska). Če izgubi Rusija, bo ta postala kaotična vazalna država, kot je bila v času Borisa Jelcina."

"Ko na ruske operacije v Ukrajini pogledamo s tega zornega kota, postane jasno, da ukrajinske krize nikakor ne bo kmalu konec. Ko bo Rusija zasedla vsa ozemlja, ki jih je načrtovala, bodo zahodne države nadaljevale sankcije in dobave orožja Ukrajini. Zato se ukrajinska kriza lahko nadaljuje še leta ali desetletja. To pa pomeni, da se mora Evropa za naslednja leta ali desetletja odreči ruskim energentom in surovinam ter hrani in gnojilom iz Ukrajine."

(Ekonomist Jože P. Damijan v Dnevnikovi kolumni o tem, da se ukrajinska kriza lahko nadaljuje še leta ali desetletja)