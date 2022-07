Ustavno sodišče omogočilo poroke in posvojitve za istospolne pare

Ustava govori zgolj o enakopravnosti zakoncev, nič ne govori o spolu enega ali drugega zakonca

Utrinek z ljubljanske Parade ponosa

© Uroš Abram

Po več letih bojev dveh gejevskih parov z upravnimi in sodnimi organi je zdaj zadnjo besedo izreklo ustavno sodišče in omogočilo poroke in posvojitve tudi istospolnim parom. Odločili so, da je ureditev, ki je to doslej onemogočala, bila diskriminatorna in protiustavna.

Čeprav ustava govori zgolj o »enakopravnosti zakoncev« in nič o spolu enega ali drugega zakonca, je zakonodaja to potem zožila s stavkom »zakonska zveza je življenjska skupnost moža in žene«, ki je bil dolga leta podlaga za odrekanje gejem in lezbijkam, da sklenejo zakonsko zvezo enako kot heteroseksualni pari ali da posvojijo otroka (točneje, da se vsaj registrirajo kot možni posvojitelji in se uvrstijo v dolgo čakalno vrsto). Ustavno sodišče je pri presojanju dveh ustavnih pritožb po uradni dolžnosti presojalo tudi področno zakonodajo in razveljavilo omenjeno zakonsko določilo družinskega zakonika.

Najvišje sodišče v Sloveniji je storilo to, kar politika ni doslej zmogla ali znala in državo uvrstilo v veliko skupino osemnajstih evropskih držav, ki poznajo enakopravnost na področju zakonske zveze in posvojitev.

Ustavni sodniki so to storili s t.i. ureditveno odločbo, saj so tudi določili kako se mora odslej uporabljati zakonodaja in s tem posledično onemogočili, da bi se (vsaj te) gejevske in lezbične pravice (ki niso nič drugega kot človekove pravice) ponovno znašle na referendumu, kjer so bile potem v preteklosti že razveljavljene.

Odločitev so sodnice in sodniki sprejeli z udobno večino šestih proti trem, pri čemer so proti pričakovano glasovali Marko Šorli, Klemen Jaklič in Rok Svetlič. Slednja dva sta svoj glas proti celo utemeljila v odklonilnih ločenih mnenjih.

»V ustavi bo pisalo: oče je moški in mama je ženska,« je 13. marca letos na slavnostni akademiji ob 33. obletnici SDS napovedal njen predsednik in tedaj tudi še predsednik vlade Janez Janša. Zakaj je to dejal? Zakaj bi sploh to dejal? Zakaj bi to obljubljal svojim volivcem, če pa je prav to, z vsemi posledicami vred, tedaj in že dolga leta v praksi in na ravni zakonodaje veljalo v Sloveniji? Verjetno zato, ker se je sam oziroma skupaj s svojimi botri v RKC in njej podrejeni civilni družbi, zavedal, da gre za neustavno stanje in da bo ustavno sodišče to prej ko slej tudi ugotovilo.