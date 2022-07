»To ni le privatizacija RTV, ampak njena politizacija in putinizacija«

IZJAVA DNEVA

“Stranka SDS skuša prek svojih politično nastavljenih ljudi s pomočjo Grimsovega zakona uzurpirati popolnoma vse položaje na RTV. Odločati želi o vsakem vidiku delovanja. Tega ne boste videli v nobeni drugi evropski državi. To ni le privatizacija RTV, ampak njena politizacija in putinizacija. Takšne kadrovske prilastitve RTV v 30. letni zgodovini Slovenije in delovanja RTVS še ni bilo.”

(Profesor na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljević o tem, ko je programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) dal predhodno soglasje k imenovanju Uroša Urbanije na mesto direktorja Televizije Slovenije; via N1)