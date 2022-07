»Država je teater in vsak teater potrebuje dobro scenografijo«

INTERVJU 2022: Jasmina Cibic, vizualna umetnica

"Država je teater in vsak teater potrebuje dobro scenografijo. Vsaka nova politična vladavina točno ve, kakšne scenografije noče. Noče tiste prejšnje, saj želi odločno prerezati vez s preteklostjo. In kako do tega? Z nečim, kar je vidno, idealno, s 'pestrim koloritom'. S scenografijo - z glasbo, umetnostjo, grafičnim oblikovanjem, arhitekturo."

(Vizualna umetnica Jasmina Cibic v novi posebni številki Mladine INTERVJU 2022)

Vizualna umetnica Jasmina Cibic

© Pete Moss

POSEBNA IZDAJA MLADINE INTERVJU 2022 VSEBUJE 15 NOVIH INTERVJUJEV: