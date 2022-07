»Borut je predsedniško funkcijo zreduciral na definicijo strahu«

IZJAVA DNEVA

"Borut je predsedniško funkcijo zreduciral na definicijo strahu. Okrog je prazen, znotraj pa ga nič ni. Predsedniška figura je simbolno postala vakuum. Praznina in nič, ki vzbuja strah. Strah, da je nekaj narobe. Pogost klic se je nanašal točno na to čisto umanjkanje: le kje je zdaj predsednik? Njega enostavno ni bilo, ker ga v tej praznosti sploh ni moglo biti. In tisto, česar ni, povzroča nelagodje. Skratka, je boj za dediščino boj za ta občutek nelagodja?"

"Borut je pokazal, da gre za čisto formo. Brez vsebine. Zato je glavni kanal komuniciranja instagram. Vse je na površju, bi rekli teoretiki. Le pozorni moramo biti na vse znake. In Borutovi znaki so se sprevračali v čiste banalnosti, stereotipe in dvomljive nekorektnosti. S tisto to mi delaj, miška na čelu."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da je Borut Pahor paradoks predsednika pripeljal v polje shizofrenega)