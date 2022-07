»Mislim, da je v slovenskem političnem prostoru zelo zdravo, da imamo liberalno sredino«

IZJAVA DNEVA

"Mogoče bo zvenelo nenavadno, ampak mislim, da je v slovenskem političnem prostoru zelo zdravo, da imamo liberalno sredino. Dolga leta smo imeli zelo razdeljene in razbite liberalne stranke, tako da je čisto koristno, da je ta prostor spet zapolnjen. Je pa v Sloveniji dovolj prostora tudi za močno levosredinsko stranko, kot je SD. Seveda smo zdaj šli skozi neko turbulentno obdobje tudi kot stranka in tega ne skrivamo. Opraviti smo morali resno analizo, zakaj slab rezultat na volitvah in kaj se je dogajalo. Pri tem je treba upoštevati več vidikov, enoznačnega odgovora ni. Zagotovo pa si želim, da bomo okrepili stranko. Socialna demokracija ima mesto v vsaki družbi, naslavlja ključne izzive, kako dejansko zagotoviti socialno državo ter varnost in dostojanstvo vseh ljudi, in zelo se bom trudila, da bomo po parlamentarnih volitvah, ki so bile očitno neki referendum zoper Janeza Janšo, zdaj lahko z lokalnimi in predsedniškimi volitvami spet izboljšali svoj položaj."

(Predsednica SD, ministrica za zunnje zadeve in podpredsednica vlade Tanja Fajon o tem, kakšen je odnos SD do združitve LMŠ in SAB z Gibanjem Svoboda in kako ocenjuje razmerja v koaliciji; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)