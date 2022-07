»Norost je, da kdorkoli pravi, da ima Izrael pravico do samoobrambe«

IZJAVA DNEVA

"Bilo je zelo žaljivo, predvsem zato, ker sta tedanji avstrijski premier Sebastian Kurz in zunanji minister Alexander Schallenberg javno izrazila sočutje z izraelskimi žrtvami, ne pa s civilnimi žrtvami palestinskega prebivalstva. Ne pričakujem, da bosta sočustvovala z žrtvami med pripadniki Hamasa, ampak če si civiliziran človek, sočustvuješ z vsemi civilnimi žrtvami, ne glede na to, čigave so. Še posebno, ker je bilo na izraelski strani zgolj za desetino civilnih žrtev v primerjavi s Palestino. Če sem povsem natančen – gre za čisti rasizem. Ko sem enako rekel v avstrijskih medijih, so me obtožili, da sem kot diplomat prestopil mejo, ampak druge razlage preprosto nimam. Če si odgovoren politik, ne moreš sočustvovati s civilnimi žrtvami samo ene strani. Je torej naša kri manj vredna?"

"Norost je, da kdorkoli pravi, da ima Izrael pravico do samoobrambe. Agresor ne more imeti pravice do samoobrambe, takšno razmišljanje je žalitev za človeško inteligenco. Pravica do obrambe zasedenega ozemlja ne obstaja. Zato je žaljivo, da kdorkoli izobesi samo izraelsko zastavo, zastavo okupatorja, ki je na našem ozemlju že 55 let."

(Salah Abdel Šafi, veleposlanik predstavništva Palestine na Dunaju o tem, kako se je počutil, ko sta se Slovenija in Avstrija tako izrazito postavili na izraelsko stran; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)