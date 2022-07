Bela ali razbeljena Ljubljana?

Danes je nov dan

Jeseni se nam obetajo lokalne volitve. Na vse hujše posledice podnebnih sprememb tudi v Ljubljani se je ta teden odzvala civilna družba. Kar 93 organizacij je na župana, ki je že napovedal novo kandidaturo, naslovilo pismo Vročina v Ljubljani. V njem so opozorili, da bo mesto, ki se sicer razglaša za živahno in živo, brez naslavljanja previsokih temperatur ostalo prazno in da časa za ukrepanje zmanjkuje.

S pismom, ki je v ospredje postavilo okolje in meščane, pa je ironično sovpadla predstavitev sežigalnice odpadkov, ki jo v Ljubljani želi zgraditi Janković. To je ponovno aktiviralo civilno družbo in nekaj strank, ki sežigalnici ostro nasprotujejo. Energija iz kurjenja plastike namreč ni le ogljično potratna, temveč odpira še vprašanje vrednosti trdnih delcev v zraku, ki so bile že lani presežene tudi do desetkrat.

Ni torej jasno, kdaj bodo politiki začeli zastopati ljudi in naravo, kaže pa, da bo na prihajajočih volitvah pomembno vlogo ponovno odigrala civilna družba.

