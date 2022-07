»Javnost pričakuje predvsem premišljene strateške ukrepe«

IZJAVA DNEVA

"Pričakovanja javnosti so bila očitno velika, vlada pa je od prevzema oblasti predvsem prioritetno brezkompromisno kadrovala. Res je, da niti ne toliko politično, pač pa je zajemala predvsem iz bazena interesnega kroga ljudi, ki obkrožajo Goloba, in pri tem njegovi koalicijski partnerici nista bistveno participirali. K temu niti nista bili pripuščeni. To iskreno priznava Tanja Fajon, češ da jih v Gibanju Svoboda pogosto spomnijo na realnost, da imajo v parlamentu 41 poslancev, SD pa le sedem. Pri Levici, ki ji ankete že štiri mesece kažejo precej manj podpore kot pred volitvami, pa se zdi, da se prepušča konformizmu."

"Vladati ni enostavno, sploh pa ne v časih, ki prihajajo, saj naj bi bil zimski šok precej hujši, kot je bil covid. Javnost pričakuje predvsem premišljene strateške ukrepe, ki bi zmanjšali skrbi, da ne bo treba v prihodnjih mesecih varčevati tudi pri hrani."

(Novinarka Suzana Kos v Delovem komentarju o tem, da so bila pričakovanja javnosti od nove vlade očitno velika)